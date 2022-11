Gli smartphone sono al 70% di sconto da Euronics, la più recente campagna promozionale è convincente sotto tantissimi aspetti e punti di vista, i prezzi sono bassi e molto convenienti, con la possibilità di accedere ad un numero impressionante di riduzioni di prezzo.

Per accedere ai migliori prodotti in promozione, è bene ricordare che gli acquisti potranno essere completati recandosi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, ma non sul sito ufficiale, come sempre più spesso accade, gli acquisti sono limitati ai punti fisici, con accessibilità garantita quasi ovunque.

Euronics: le offerte che tutti stavano aspettando di vedere

Un SottoCosto pazzesco vi attende presso i negozi di Euronics Nova, i prezzi sono decisamene tra i più bassi di sempre, e la possibilità di risparmiare ha raggiunto livelli altissimi. Lo smartphone principe dell’intera campagna promozionale non è altro che il bellissimo Galaxy S21 Enteprise Edition, oggi acquistabile con un esborso finale di soli 549 euro.

Approfondendo la conoscenza dei modelli in promozione si possono trovare tantissime alternative, tra questi abbiamo sicuramente Galaxy A23 a 279 euro, Galaxy A53 a 399 euro, Galaxy S22 a soli 649 euro, oppure un buon Galaxy A33 a 299 euro, Galaxy S22 Ultra a 999 euro, per finire verso dispositivi decisamente più economici. Tra questi annoveriamo Xiaomi Redmi Note 11S, Redmi 10 2022, Redmi Note 11, Redmi Note 10 Pro, 12 Lite, Oppo A16s, Oppo A54s, Oppo A96, Reno6, Find X5 Lite, Reno8 Lite e simili.

Gli acquisti, come anticipato, potranno essere completati solo ed esclusivamente in negozio.