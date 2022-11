Esselunga chiude la porta in faccia alle dirette concorrenti del mercato, con il lancio di una campagna promozionale che non sembra avere alcun rivale sul territorio nazionale, i prezzi sono bassi e molto convenienti, con la possibilità di accedere ad ottimi prodotti di tecnologia, anche spendendo veramente pochissimo.

Tutti gli utenti che vogliono effettivamente approfittare degli sconti di Esselunga, devono comunque sapere essere strettamente necessario recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, con acquisti effettuabili senza differenze o vincoli territoriali di alcun tipo. In parallelo, ricordiamo che la garanzia di 24 mesi copre i difetti di fabbrica.

Premete qui per collegarvi al nostro canale Telegram ufficiale, avrete gratis le offerte Amazon ed anche nuovi sconti speciali tutti i giorni.

Esselunga: le offerte sono da paura, ecco tutti gli sconti

Grazie al corrente volantino Esselunga gli utenti sono liberi di pensare di acquistare alcuni dei migliori prodotti, pagandoli sempre meno. Un esempio possono essere le Apple AirPods di terza generazione, al centro della più recente offerta tech, perfetta per permettere agli utenti di ampliare il proprio ecosistema Apple, senza pagare troppo.

Il modello in questione viene commercializzato al giusto prezzo di soli 165 euro, una cifra complessivamente abbordabile ed alla portata di tutti, per godere allo stesso modo di performance pressoché uniche nel proprio genere, come driver dinamico, accelerometro, sensore di pressione, certificazione IPX4 ed una buona batteria complessiva.

L’acquisto, come anticipato del resto, potrà essere completato solo ed esclusivamente nei negozi fisici entro e non oltre il 9 novembre 2022, salvo esaurimento delle scorte anticipato.