Elon Musk dovrebbe riportare in vita Vine, una funzione video in forma abbreviata come quella introdotta dall’app di Twitter, ormai scomparsa da tempo.

Ovviamente, Musk ha affari più urgenti di cui occuparsi dopo aver finalmente chiuso l’affare record da 44 miliardi di dollari questa settimana. Per cominciare, il miliardario ha bisogno di installare una nuova C-suite, dopo il licenziamento del CEO di Twitter, il CFO, il massimo dirigente politico e il consigliere generale.

Musk ha accusato Twitter di censurare i conservatori e ha sventolato la bandiera della “libertà di parola“. Ma nonostante questo, sarebbe sciocco a fare qualsiasi cosa che possa distruggere il valore della società che ha appena acquistato mettendo a repentaglio il flusso di entrate principale di Twitter.

Anche GM, una casa automobilistica famosa in tutto il mondo, ha detto che “metterà in pausa” le spese per le pubblicità e attenderà di vedere i risvolti del regime di Musk.

Twitter diventerà come TikTok?

Vedendo questo, Elon ha promesso agli inserzionisti in una lettera aperta che Twitter non diventerà “un luogo di odio“. Ha afermato che la società formerà un consiglio di moderazione dei contenuti con “punti di vista ampiamente diversi” e che Twitter non prenderà decisioni importanti sui contenuti. Musk ha sottolineato il punto più avanti nel corso della giornata: “Per essere molto chiari, non abbiamo ancora apportato modifiche alle politiche di moderazione dei contenuti di Twitter“.

La novità risiede nel fatto che Twitter presto diventerà come TikTok. La rapida ascesa dell’app ha circa 1,6 miliardi di utenti attivi mensili, secondo le stime della società di ricerca data.ai, e questo ha spinto Meta e YouTube a lanciare funzioni simili. Durante una sessione di domande e risposte con i dipendenti di Twitter a giugno, Musk ha affermato che era fondamentale che gli utenti di Twitter non vedessero contenuti “noiosi” e ha affermato che TikTok fa un ottimo lavoro nel mantenere le persone “nell’app“.