Benzina e diesel: buone notizie per gli italiani, prezzi più bassi

La situazione non sembra essere favorevole per gli italiani per quanto riguarda il prezzo dei carburanti in generale. Diesel e benzina continuano ad aumentare a periodi alterni, mandando in crisi chiunque. Durante gli ultimi giorni però si sarebbero registrati dei cali secondo alcune medie riportate in merito alle misurazioni effettuate da Roma a Milano e da Palermo a Torino. Potrebbe essere quindi questo è il momento giusto per recarsi al distributore di fiducia e fare il pieno alla propria auto, visto che durante le scorse settimane la situazione è stata molto difficile.

Prezzi benzina e diesel in calo in Italia: una boccata d’aria per gli italiani che stavano tornando con l’acqua alla gola

Dopo aver visto i prezzi dello scorso mese di ottobre, gli italiani stavano di nuovo andando in crisi per quanto riguarda il rifornimento dei loro veicoli. Fortunatamente sono arrivate nuove comunicazioni per quanto riguarda i prezzi di benzina, diesel e carburanti in generale, i quali sono stati abbassati e non di poco. Stando alle medie che sono state comunicate dall’osservatorio prezzi dello sviluppo economico, ci sarebbe un ribasso sensibile.

Basti infatti pensare che la benzina al self-service costa 1,685 € al litro, mentre il diesel arriverebbe in media a 1,869 € al litro. Per quanto riguarda invece il servito, i prezzi risultano più alti come sempre. La benzina arriva infatti a toccare gli 1,829 € per ogni litro, mentre per quanto riguarda il diesel, si arriva a 2,010 € per ogni litro.

Si aspetta quindi qualche altra notizia che magari potrebbe togliere qualche altro centesimo, ma ormai gli utenti sembra un rassegnati a tale situazione.