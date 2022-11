Unieuro è incredibile: 70% di sconto solo oggi sulla tecnologia quasi gratis

Unieuro è uno dei migliori store sul territorio, senza nessun dubbio, soprattutto per i prezzi che risultano i più bassi in assoluto fin da quando esiste questo tipo di mondo. Trovare la tecnologia di livello all’interno degli Store di questo colosso è davvero molto semplice, senza eccezione alcuna.

Unieuro dunque mette a disposizione questa volta un grande volantino pieno di sconti eccezionali, i quali riguardano la tecnologia ma anche diversi elettrodomestici che potrebbero tornare utili in ogni momento all’interno della casa. Ricordiamo inoltre che tutto è garantito e che ci sono opportunità di finanziamento, soluzioni che potrebbero dunque interessare maggiormente il pubblico. Si tratta quindi di grandi agevolazioni che è un colosso come Unieuro non può fare altro che offrire ogni giorno. Acquistare quindi un computer o magari uno smartphone sarà un piacere visti i prezzi molto più bassi rispetto ad altri concorrenti molto noti sul mercato italiano. Potrete inoltre sfruttare tantissimi altri vantaggi come raccontato qualche riga più in alto.

Unieuro: questi sono solo alcuni dei migliori prezzi del momento per quanto riguarda l’ultimo volantino

Non sarà difficile trovare articoli di ogni genere, come ad esempio quelli proposti da Samsung. Il colosso mostra infatti una smart TV di altissimo livello da 55″ di ampiezza con tecnologia di visione QLED. Il prezzo in questo caso è di 699 € sfruttando il bonus TV che permette di avere 100 € di sconto.

Seguono poi tantissime altre cose da acquistare, come ad esempio i computer portatili. Ecco la variante offerta da HP, colosso assoluto, che con 649 € consente di acquistare un computer con 16 giga di memoria RAM, 512 giga di memoria SSD un processore di tipo Ryzen 7.