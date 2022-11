All’inizio di quest’anno, il popolare servizio di messaggistica istantanea Telegram ha rilasciato un modello di abbonamento Premium. E come parte di questo, ha offerto agli utenti funzionalità esclusive, come la possibilità di seguire più canali e scaricare file alla massima velocità possibile.

Più di recente, ha introdotto anche i messaggi e i media a pagamento, una funzionalità che potrebbe consentire a diversi creatori di contenuti di monetizzare il proprio lavoro sulla piattaforma. Un rapporto di 9To5Mac ci dice che Telegram sta testando i post a pagamento.

Come si vede negli screenshot condivisi da Matt Navarra, i post a pagamento sembravano essere bloccati dietro un paywall. I post possono includere immagini, video e persino messaggi di testo e possono essere visualizzati solo dopo che l’utente ha pagato l’importo.

In caso contrario, le anteprime di video e immagini vengono sfocate e i messaggi vengono compressi. Il rapporto afferma che “pagare per accedere ai singoli post potrebbe anche diventare un modo semplice per valutare l’interesse per il lavoro di un creatore, aiutandolo a raccogliere fondi per progetti di piccola e media scala o raccogliere sostegno per cause sociali”.

Un problema grave per gli utenti iOS

La piattaforma è alla ricerca di modi per aiutare i creatori a monetizzare i propri contenuti.

In un post, il CEO di Telegram, Pavel Durov, ha affermato che “alcuni creatori di contenuti hanno iniziato a utilizzare bot di terze parti per vendere l’accesso ai singoli post nei loro canali Telegram“. In questo modo, potrebbero ricevere quasi il 100% di quanto pagato dai loro abbonati. Tuttavia, Apple ha sollevato una questione dicendo che secondo le normative previste per iOS alla società spetta una percentuale del 30%.

Per questo motivo, Telegram ha dovuto disabilitare i bot sui dispositivi iOS. Aggiungendo alla sua dichiarazione, Durov afferma, “questo è solo un altro esempio di come un monopolio da trilioni di dollari abusa del proprio dominio sul mercato a spese di milioni di utenti che stanno cercando di monetizzare i propri contenuti“.