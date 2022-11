Il colosso sud coreano Samsung si è posto l’obiettivo di spedire, nel prossimo 2023, 270 milioni di smartphone, un numero in aumento rispetto a quanto previsto per il 2022 nonostante le difficoltà evidenziate dall’ultimo rapporto trimestrale.

Siamo tuttavia ben lontani dai 317,5 milioni di smartphone spediti nel 2017, ma in azienda c’è la convinzione che un forte impulso verrà dato dai dispositivi pieghevoli, di cui la stessa Samsung è attualmente leader incontrastata. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Samsung prevede un 2023 in crescita

Samsung prevede appunto 270 milioni di smartphone spediti nel 2023, dunque, contro i 260 milioni del 2022. E si tratterebbe di dati previsionali prudenti, stimati cioè tenendo conto delle grandi difficoltà economiche e socio-politiche che stanno interessando tutto il mondo.

Dunque l’attenzione dovrebbe spostarsi verso gli smartphone pieghevoli, categoria di dispositivo che garantisce maggiore redditività: secondo quanto riportato da Naver, i foldable dovrebbero crescere ad un CAGR (tasso annuo di crescita composto) dell’80% da qui al 2024. Ciò non significa che gli smartphone di fascia media subiranno un ridimensionamento nei piani aziendali: la loro produzione non dovrebbe essere soggetta a variazioni in termini assoluti.

Quello che aumenterà sarà la produzione dei top gamma pieghevoli così che questi abbiano più peso nell’offerta Samsung sul mercato. E con i pieghevoli ci sarà anche la serie Galaxy S, che specie col modello Ultra permetterà di incrementare la redditività. Che dire, non ci resta che attendere per scoprire se le previsioni del colosso si reputeranno vere oppure no.