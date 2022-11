Se hai installato iOS 16.1 all’inizio di questa settimana e hai scoperto che il Wi-Fi del tuo iPhone continua a disconnettersi, non sei l’unico.

Apple ha rilasciato iOS 16.1 al pubblico lunedì 24 ottobre, e da allora le persone hanno iniziato a lamentarsi sui forum di supporto in tutto il web del fatto che i loro iPhone non riuscivano più a connettersi tramite il Wi-Fi.

Finora, nessuna soluzione è stata trovata tra coloro che sono afflitti da questo misterioso problema.

Esaminando le lamentele delle persone su Twitter, non sembra esserci un particolare modello di iPhone che sia stato colpito più di altri. Alcuni segnalano che il proprio iPhone 14 Pro Max si comporta in modo anomalo: il comportamento più frequente riguarda un malfunzionamento del modulo Wi-Fi, che si disconette ogni tot secondi. Anche chi possiede un iPhone XS Max ha lo stesso problema.

Un problema da risolvere al più presto

Alcune persone hanno provato a ripristinare le impostazioni di rete, mentre altri hanno ripristinato l’intero iPhone. Niente sembra funzionare, come riportato per la prima volta da MacRumors.

Non è chiaro se Apple sia a conoscenza del problema o se abbia una soluzione in lavorazione. La versione beta di iOS 16.2 è già in fase di test da parte degli sviluppatori e del programma beta pubblico, ma potrebbe esserci una correzione rilasciata prima di allora.

La caratteristica di Apple è che si è sempre contraddistinta per avere un sistema operativo stabile e sicuro. Nonostante il nuovo iOS potrebbe essere il miglior software per iPhone in termini di funzionalità e capacità, lo stesso non si può dire per il numero di bug che si sono verificati finora. Compresi alcuni relativi ai nuovissimi modelli di iPhone 14 quando sono stati rilasciati il ​​mese scorso.