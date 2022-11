Iliad non finisce mai di stupire, anche in questo mese di Ottobre l’azienda è in grado di convincere gli utenti con tantissimi sconti speciali, e la possibilità comunque di accedere ai migliori smartphone in circolazione, a prezzi decisamente più bassi del normale.

Gli acquisti di Apple iPhone 14 a prezzi scontati non sono sostanzialmente aperti a tutti, ma solo a coloro che risultano essere clienti Iliad, ciò sta a significare che sarà necessario disporre di una SIM dell’operatore in questione, per avere la certezza di poter accedere alle importanti riduzioni citate nell’articolo stesso.

Iliad shock: le offerte con tutti gli sconti

Le nuove promozioni di casa Iliad possono davvero lasciare a bocca aperta gli utenti, poiché nascondono soluzioni che nessuno si sarebbe aspettato di vedere presso un qualsiasi operatore telefonico virtuale. Al giorno d’oggi è possibile acquistare un nuovo iPhone 14, pagandolo poco più di 20 euro al mese, con un anticipo di poco superiore ai 200 euro, ma sono le offerte con giga quasi illimitati che attirano maggiormente l’attenzione.

Nello specifico vi parliamo di Flash 160, la promo attivabile fino all’11 novembre, al cui interno si possono scovare ben 160 giga di internet addirittura in 5G. La richiesta di attivazione potrà essere presentata da un qualsiasi utente, si tratta di un’offerta solo giga, ciò sta a significare che non include SMS o minuti, ma che allo stesso tempo risulta essere alla portata di ogni utente in Italia.