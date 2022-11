Eurospin distrugge Lidl: solo oggi tutto al 70% con la tecnologia

Come ogni giorno le persone stanno cercando qualsiasi metodo pur di risparmiare qualcosina per quanto riguarda la spesa giornaliera. Per queste situazioni vengono in soccorso i grandi colossi che si occupano di fornire qualsiasi cosa secondo questa categoria sul territorio italiano con i loro Store fisici. Ovviamente ricordiamo che le offerte che troverete all’interno di questo volantino, il quale viene prodotto ufficialmente dal famoso colosso Eurospin.

Troverete infatti dall’articolo top di gamma fino ad arrivare al basso di gamma che potrebbe interessare magari gran parte del pubblico non interessato a spendere troppi soldi. Risparmiare dunque è la parola d’ordine, proprio come dimostra la voglia del pubblico che sta cercando in ogni Store i migliori prodotti ma senza dover sborsare troppi soldi.

Saranno presenti dunque offerte di livello all’interno degli Store di Eurospin che non intende deporre lo scettro di miglior Store per quanto riguarda gli alimentari ma non solo.

Eurospin batte tutti grazie alla sua qualità rapportata a prezzi molto più bassi del normale del nuovo volantino di novembre

Potrete approfittare questa volta delle grandi offerte proposte da Eurospin all’interno del suo ultimo volantino di novembre. I prezzi non erano mai stati così bassi prima d’ora e a testimoniarlo sono alcuni articoli che potete trovare in bella mostra tra le pagine del catalogo.

In primis potete portare a casa una Smart TV del celebre marchio Telefunken, la quale ha una pizza da 32″ è un sistema operativo Android 9.0. Il prezzo è di 189,99 € compresa la gestione delle rate e degli oneri. Segue poi un’asciugatrice Hoover, la quale offre 10 kg di capienza. Il prezzo è di 449 €.