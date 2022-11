Il noto produttore Doogee è piuttosto noto nel settore tech per la produzione di smartphone. Ora, però, l’azienda ha deciso di entrare nel mondo dei tablet. Nel corso delle ultime ore è stato infatti presentato il nuovo Doogee T10.

Doogee T10: annunciato ufficialmente il primo tablet a marchio Doogee

Il noto produttore Doogee ha deciso di fare un nuovo passo nel settore tech, presentando il suo primo tablet. Come già accennato, in queste ore l’azienda ha annunciato ufficialmente il nuovo Doogee T10. Nello specifico, il device ha una costruzione in alluminio ed è molto sottile e leggero. Lo spessore è infatti di soli 7,5 mm.

La parte frontale è occupata da un grande display FullView con una diagonale da 10.1 pollici e con una risoluzione in FullHD+. Il pannello dispone della certificazione TÜV Rheinland ed è presente la certificazione Google Widevine L1 che permette di visionare i contenuti multimediali in risoluzione 1080p (su Netflix e Disney+, ad esempio). Sono inoltre presenti diverse modalità per affaticare meno la vista, come la dark mode o la eye comfort mode.

Dal punto di vista prestazionale troviamo invece il soc Unisoc T606 con 8 GB di memoria RAM espandibili virtualmente di altri 7 GB. Lo storage interno è poi di 128 GB ed è possibile espanderlo ulteriormente tramite scheda microSD fino a 1 TB. La batteria ha poi una capienza di 8300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W. Il tablet, infine, è anche utilizzabile in modalità 2 in 1 oppure con split screen e non manca la possibilità di collegarlo ad una keyboard o di utilizzare un pennino.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo tablet Doogee T10 è ufficialmente disponibile all’acquisto da oggi 1 novembre 2022 sia su Aliexpress al seguente link sia sullo store ufficiale Doogeemall a questo link ad un prezzo scontato di 119$.