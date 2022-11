Elon Musk alla fine è riuscito ad acquistare Twitter dopo molti mesi di instabilità, ed è già riuscito a dichiarare il percorso strategico primario in cui andranno avanti. Possiamo quindi concludere che la saga di Musk e Twitter è giunta al termine. Ma che dire della parte opposta, il co-fondatore di Twitter che si chiama Jack Dorsey? Sembra che non stia solo aspettando in giro senza fare nulla. Bluesky, la sua nuova piattaforma di social networking, è ora nella fase di test della sua versione beta.

Secondo quanto si legge sul sito Bluesky, l’azienda sta cercando clienti per partecipare al beta test in questo momento. Nella sua dichiarazione, Dorsey ha affermato: ‘Mentre eseguiamo il beta test, continueremo a perfezionare gli standard del protocollo e riveleremo i dettagli su come funziona’. Passeremo alla open beta non appena sarà pronta e condivideremo un link con te in modo che tu possa iscriverti alla lista d’attesa del beta test.

Bluesky è ora in fase di beta test

In effetti, il co-fondatore di Twitter ha in programma di lanciare formalmente Bluesky molto presto. Le persone che non sono soddisfatte della partnership tra Twitter ed Elon Musk troveranno che questa sia un’opzione eccellente. Inoltre, oltre a Twitter, Bluesky sarà una scelta fantastica per quelle persone a cui non piacciono Facebook e Instagram. Bluesky è una piattaforma di social media alternativa.

Dorsey ha fondato Bluesky nella seconda metà del 2019. Quest’ultima piattaforma è quella che è nota come una rete di social media decentralizzata. A proposito, Bluesky ha anche ricevuto finanziamenti anticipati da Twitter quando era appena iniziato. Il ‘protocollo AT’ funge da base per Bluesky (Authenticated Transport Protocol). Questo è un nuovissimo social network che è federato su diversi siti web. Gli utenti hanno la possibilità di selezionare un provider da un elenco di persone o società, o di auto-hosting.

Il protocollo AT è in grado di funzionare da solo poiché è una rete decentralizzata. Pertanto, non dipende dai capricci di un’azienda. A causa di questa indipendenza, i dati privati ​​degli utenti devono essere protetti. Il passaggio successivo consiste nell’eseguire il test del protocollo AT. Bluesky ha descritto il processo di creazione di un protocollo distribuito come difficile da intraprendere. Inoltre, una volta che la rete è operativa, è necessario che numerose parti coordinino i propri sforzi.