Anycubic, un marchio di stampa 3D di fama mondiale, ha annunciato il lancio di

Anycubic Photon M3 Premium, una nuova stampante 3D in resina con la più alta risoluzione di stampa. Dotata di LightTurbo 2.0, una sorgente di luce potenziata con una uniformità di oltre il 90%, una risoluzione dello schermo LCD da 10″ 8k e un grande volume pari a 25*22*12*cm, l’innovativa M3 Premium offre un’incredibile qualità di stampa

dettagli e un’esperienza utente di prima classe.

Anycubic LighTurbo 2.0 fa scintille

La sorgente luminosa Anycubic LighTurbo 2.0 utilizza la tecnologia di una sorgente luminosa COB, a specchio concavo e un sistema di raffreddamento intelligente della sorgente luminosa. Con il design dello specchio concavo, la luce può essere collimata e trasformata. Ecco i vantaggi di Anycubic LighTurbo 2.0:

• Risultati di stampa più coerenti:

. Il sistema di illuminazione Anycubic LighTurbo 2.0 è in grado di fornire un’uniformità della luce media di oltre il 90%, molto superiore all’uniformità luminosa media della comune luce COB sorgente + lente di Fresnel. Pertanto, si può garantire che tutti i dettagli di stampa e

le texture sono allo stesso livello di uniformità quando si stampano oggetti di grandi dimensioni.

• Nessun problema con il modello di apertura:

Diverse sorgenti luminose hanno diversi gradi di diffrazione della luce. Più basso è il

valore di dispersione dell’uniformità della luce del prodotto, minori sono le tracce nel

modello stampato. I dati di Anycubic Lab mostrano che la sorgente luminosa COB + Fresnel

ha un valore medio di dispersione della luce di 105,02, la dispersione di Anycubic LighTurbo 2.0 (COB+specchio concavo) è solo 36.205, di due volte inferiore. Quindi, può contribuire a un migliore risultato di stampa. Inoltre, può eliminare i problemi relativi ai modelli di apertura causati dalla superficie dell’obiettivo di Fresnel.

• Non perdere mai nessun dettaglio

La luce si allontanerà mentre viaggia. Quindi, mentre la stampa procede strato dopo strato, ci sono alcuni luoghi in cui può comparire la resina accumulata. Pertanto, le impronte qui non verranno curate completamente e perderà in dettagli. Secondo i dati di Anycubic Lab, la luce vagante di LighTurbo 2.0 è solo l’1,26%, molto inferiore al livello di luce diffusa del 3,47% per la sorgente COB Light con lente di Fresnel.

•L’ampio volume di stampa offre più spazio per le tue idee di stampa

Anycubic Photon M3 Premium è progettato con un volume di costruzione di 25*22*12 cm.

Con il suo grande volume di costruzione, gli utenti possono avere la comodità di stampare in grandi formati, per molteplici usi.

•L’asse Z della vite a ricircolo di sfere con due binari lineari contribuisce al sollevamento rapido ed elimina le linee di livello.

L’asse Z scorre su due binari lineari e dispone di una vite a ricircolo di sfere. Rispetto a una barra filettata, una struttura a vite a ricircolo di sfere può fornire una maggiore precisione di sollevamento di 0,005 mm, il doppio della precisione dell’asse Z rispetto a un’asta filettata a forma di T, eliminando così le linee di livello. Poiché la vite a ricircolo di sfere subisce attrito volvente tra il dado e la vite invece di scorrere, possono fornire un sollevamento più fluido e veloce durante il processo di stampa. Secondo i dati di Anycubic Lab, la la velocità dell’M3 premium raggiunge i 95 mm/h. Può risparmiare 2,5 ore nella stampa di 12 cm, rispetto ad altre stampanti 3D 8K con un’asta filettata a forma di T.

Prezzo e disponibilità

La stampante 3D Anycubic Photon M3 Premium sarà in vendita alle 3:00 EDT del 1 novembre 2022 nel mercato statunitense dal prezzo speciale di $619, e prevendita in Europa alle 8:00 am CET 1 Nov 2022 al prezzo speciale di € 699. Puoi acquistare dall’ufficiale Negozio Anycubic, Amazon, eBay, Walmart e AliExpress.