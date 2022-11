Secondo quanto riportato da alcune informazioni molto attendibili da parte di fonti ufficiali, l’Italia risulterebbe essere il sesto paese al mondo attualmente per quanto riguarda gli attacchi cosiddetti Ransomwere. Si tratta di attacchi hacker che vengono utilizzati per sottrarre dati alle aziende, o magari ai clienti di queste ultime. Diversi ricercatori hanno scoperto ultimamente un nuovo Trojan bancario, il quale sarebbe spuntato fuori da un’applicazione almeno all’apparenza innocua. Ovviamente tale situazione riguarda gli italiani, soprattutto coloro che si stanno servendo del sistema operativo Android.

La celebre azienda Threat Fabric che si occupa di sicurezza con sede in Amsterdam e che prende il nome di, avrebbe dunque scoperto questo nuovo virus. Quest’ultimo sarebbe capace di rubare informazioni di accesso ma anche password e dati finanziari degli utenti che vanno ad istallare una delle applicazioni infette. Sono infatti più di una e fanno tutte parte del Play Store di Google:

Recover Audio, Images & Videos

Codice Fiscale 2022

Zetter Authentication

File Manager Small, Lite

My Fitness Tracker

Android: un Trojan è pericolosissimo per le vostre app bancarie

Ovviamente tra quelle più utilizzate c’è l’applicazione che prende il nome di Codice Fiscale 2022. Proprio questa sarebbe infatti una di quelle in grado di rubare i dati scritti poche righe più in alto. L’applicazione, una volta scaricata, controllerà la nazione della vostra scheda SIM, aprendo una pagina finta del Play Store. Verrà segnalato poi un aggiornamento per l’applicazione, che vi spingerà a scaricarlo. Saranno dunque eBay passati tutti gli avvisi di Internet in merito alla sicurezza del download. Così facendo vi ritroverete praticamente nei guai, visto che l’applicazione utilizzerà permessi autonomi per scrutare le vostre applicazioni bancarie.