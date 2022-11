Amazon è impazzita: 30 giorni di Amazon Prime gratis, ecco come

Ci sono tantissimi servizi che Amazon offre ogni giorno per aumentare le capacità dei suoi clienti. Si tratta di opportunità esclusive, le quali ovviamente vanno aldilà di tante offerte che potete trovare interessanti. Proprio per tale motivo le persone infatti decidono di perfezionare la loro iscrizione al servizio noto con il nome di Amazon Prime, il quale vi permetterà di sfruttare al 100% la piattaforma più famosa del mondo per quanto riguarda il settore e-commerce.

Tutti gli scritti a Prime potranno infatti avere a disposizione molte più opportunità, soprattutto per quanto riguarda le spedizioni. Questa volta c’è una grande opportunità da prendere al volo, la quale prevede per coloro che si iscrivono un periodo di 30 giorni gratis per l’utilizzo di Amazon Prime. Saranno tante le opportunità di cui godere, almeno per un periodo lungo un mese. Non ci saranno obblighi di alcun genere per tutti gli utenti che sottoscriveranno questo servizio, il quale consisterà in una vera e propria prova. Potrete infatti decidere di disdire il tutto prima che Amazon Prime si rinnovi al prezzo mensile o annuale previsto.

Amazon Prime gratis per 30 giorni: sono tante le opportunità che vi state perdendo, ecco cosa potrete avere

Sfruttando il servizio Prime di Amazon potrete avere praticamente le spedizioni in un solo giorno a casa vostra. Ovviamente tutto questo non sarà possibile senza l’iscrizione. Inoltre potrete beneficiare anche di una delle migliori piattaforme streaming in assoluto, la quale consente di avere Prime Video incluso.

Non dovrete fare altro che cliccare qui per iscrivervi ora per 30 giorni gratis ad Amazon Prime.