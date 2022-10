Il team di WhatsApp è continuamente al lavoro con l’obiettivo di migliorare l’esperienza offerta ai propri utenti, risolvendo i bug riscontrati dagli utenti e introducendo funzionalità e più o meno grandi modifiche all’interfaccia.

Secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe in mente di migliorare una funzionalità, considerata già comoda. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp vuole migliorare una funzionalità

Con la versione 2.22.24.2 beta è stata estesa a più utenti la possibilità di inoltrare le immagini, i video, le GIF e i documenti con una didascalia ma pare che con tale release gli sviluppatori abbiano avviato anche i test per un’altra novità, disponibile al momento solo per una ristretta cerchia di tester. Ebbene, con la versione menzionata poco fa, per Android ad alcuni utenti è comparsa una nuova didascalia per mostrare la chat relativa al proprio numero.

Stando a quanto viene riportato dai colleghi di WABetaInfo, non vi sono altri cambiamenti all’esperienza di invio di messaggi al proprio numero: gli sviluppatori, in sostanza, hanno solo modificato il modo in cui viene mostrata la conversazione. Inoltre, grazie a un futuro aggiornamento dell’applicazione Android la chat con il proprio numero di telefono sarà disponibile anche all’interno della rubrica su WhatsApp, in modo da essere più facile da raggiungere per gli utenti.

Se desiderate provare in anticipo le varie novità studiate dal team di WhatsApp per i dispositivi basati su Android, potete farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing oppure installando manualmente i file APK di una delle versioni beta più recenti, i quali possono essere scaricati da APK Mirror.