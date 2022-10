Un utente di Twitter è stato falsamente accusato di appartenere alla famiglia di banchieri Rothschild dopo aver criticato il miliardario Elon Musk.

L’incidente si è svolto mercoledì dopo che Musk ha dichiarato che, sebbene in passato avesse sempre votato per i democratici, ora avrebbe votato per i repubblicani a causa della “divisione e dell’odio” dell’altro partito.

Il tweet, che è stato condiviso più di 135.000 volte, ha portato a un afflusso di commenti negativi per il CEO di Tesla. Uno di quelli che ha criticato Musk è stato l’utente di Twitter David Rothschild.

“Il ricco figlio bianco del proprietario di una miniera di smeraldo, cresciuto nell’apartheid in Sud Africa, è la vera vittima nella nostra società“, ha scritto Musk rispondendo.

I sostenitori di Musk sono subito intervenuti in sua difesa sostenendo che era assurdo per un membro della famiglia Rothschild accusare qualcun altro di privilegio.

Sebbene ci siano legittime critiche alla storia della famiglia, come i suoi precedenti legami con la tratta degli schiavi, i Rothschild sono stati anche oggetto di teorie cospirative antisemite per secoli.

Una confusione generale

“Immagina di insultare qualcuno per la sua storia familiare quando la tua famiglia ha posseduto una dinastia bancaria che ha influenzato il mondo negli ultimi 300 anni“, ha scritto un utente.

Anche il famoso teorico della cospirazione Luke Rudkowski ha preso il sopravvento, suggerendo allo stesso modo che i Rothschild avevano legami nefasti.

Il problema è diventato così diffuso che il nome #Rothschild è diventato una delle migliori tendenze su Twitter giovedì.

Ma questa persona ha semplicemente lo stesso cognome della famiglia di banchieri e non è in realtà imparentata. Gli utenti di Twitter sembravano confondere Rothschild con un vero membro della famiglia di nome David Mayer de Rothschild.

Rothschild è diventato un termine di tendenza perché un gruppo di persone ha pensato che questo ragazzo sia un membro della famiglia di banchieri.