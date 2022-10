L’astronomo di Harvard, Avi Loeb, cacciatore di alieni, è tornato di nuovo, armato di nuove ricerche non ancora sottoposte a revisione. Questa volta, Loeb alza la posta affermando che è possibile che ci siano quattro quintilioni di astronavi aliene in agguato nel nostro Sistema Solare.

Lo studio, individuato dal Daily Beast, segue le vicende dell’oggetto sconosciuto soprannominato ‘Oumuamua, trovato nel 2017. A detta di tutti, ‘Oumuamua era un oggetto molto strano, la natura di su cui gli scienziati stanno ancora dibattendo accanitamente. Si ipotizza che sia a forma di sigaro, e ha acceso un sacco di dibattiti sul fatto che si trattasse di un visitatore extraterrestre.

Loeb non sta dicendo apertamente che dovremmo essere aperti a questa possibilità. Alla luce di questa prospettiva, quanti possibili ‘Oumuamua potrebbero esserci nel nostro sistema solare che passano inosservati?

Innanzitutto, Loeb e il collega astronomo di Harvard Carson Ezell hanno esaminato quanti visitatori interstellari abbiamo già individuato.

Molti pensano siano solo comete

“Si possono utilizzare i recenti tassi di rilevamento di oggetti interstellari e le capacità note per stimare la densità di oggetti simili nel vicinato solare“, hanno scritto gli astronomi nello studio, come citato da The Daily Beast.

Da ‘Oumuamua, sono stati rilevati altri tre oggetti interstellari dagli astronomi, quattro in otto anni. A quel ritmo, Loeb ed Ezeller hanno calcolato che potrebbero esserci fino a 40 decilioni di oggetti interstellari nell’intero sistema solare, comprese le aree al di fuori della portata dei nostri strumenti.

Il numero viene ridotto a 4 quintilioni quando si limita l’ambito alla “zona abitabile” vicino al Sole. Alcune delle teorie di Loeb si spingono oltre i confini del nostro Sistema Solare, ma sono troppo “spinte” anche per gli scienziati dalla mente più aperta.

Anche se la maggior parte dei 4 quintilioni di oggetti interstellari si rivela essere solo frammenti di roccia spaziale, cosa che Loeb ammette probabile, ciò lascia ancora un po’ di spazio per chi pensa che si tratti di navicelle aliene.