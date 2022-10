A causa delle rigorose restrizioni dell’App Store di Apple, Telegram ha eliminato l’opzione per gli utenti iOS di generare post a pagamento. Secondo il CEO Pavel Durov in un messaggio di Telegram, i produttori della piattaforma hanno utilizzato robot di pagamento o donazioni di terze parti per vendere l’accesso a determinati post sui loro canali, ma Apple “non era soddisfatta dei creatori di contenuti che monetizzavano il loro lavoro senza pagare 30 % di tasse per Apple.”

Apple vieta agli sviluppatori di utilizzare processori di pagamento di terze parti nelle sue applicazioni e addebita una commissione fino al 30% su qualsiasi vendita in-app. Secondo 9to5Mac, Telegram sembrava testare un’opzione di post sponsorizzati, che è stata osservata dall’analista dei social media Matt Navarra. Tuttavia, Telegram ha dichiarato a 9to5Mac in una dichiarazione che la rete non sta testando questa funzionalità e che gli utenti hanno invece utilizzato robot di pagamento di terze parti per erigere un paywall per i post.

Telegram non è l’unica azienda ad avercela con Apple

“Questo è un altro esempio di un monopolio da trilioni di dollari che abusa del proprio potere di mercato a costo di milioni di utenti che tentano di monetizzare i propri contenuti”, sostiene Durov. “Spero che le autorità dell’UE, dell’India e di altri paesi inizino ad agire prima che Apple rovini più sogni e schiacci più aziende con una tassa che supera qualsiasi imposta sul valore aggiunto imposta dal governo”.

Non è la prima volta che Durov e Apple si scontrano. Ad agosto, Durov ha accusato Apple di aver ritardato di settimane uno dei suoi aggiornamenti perché l’azienda era sconvolta dal nuovo Telemoji di Telegram, che aggiunge animazioni interessanti alle normali emoji. Telegram ha anche appena presentato il suo abbonamento Premium da 4,99 euro / mese, che offre agli utenti l’accesso a funzionalità speciali ma offre uno sconto di 1 euro se acquistato tramite il suo sito desktop poiché “i pagamenti non sono soggetti a supplementi da parte di Apple o Google”, secondo Telegram.

Questa settimana, molte aziende hanno remato contro Apple. Spotify ha rimproverato Apple mercoledì per aver reso più difficile per la piattaforma vendere audiolibri tramite la sua app, un miglioramento che Apple ha successivamente rifiutato a titolo definitivo, costringendo Spotify a vietare completamente la vendita di audiolibri dalla sua app iOS. Meta ha anche accusato Apple di “sottoquotare gli altri nell’economia digitale”, citando la nuova necessità dell’azienda di concedere ad Apple una quota del 30% ogni volta che un utente acquista per “aumentare” l’importanza dei propri post su Facebook o Instagram.