MediaWorld ricorda a tutti di essere una delle migliori realtà del territorio, grazie al lancio di una campagna promozionale decisamente invitante, se non addirittura ricchissima di sconti molto speciali, che puntano a ridurre di molto la spesa finale che gli utenti si ritrovano a dover sostenere.

Per accedere agli ottimi sconti dell’azienda, dovete ricordare che sarà strettamente necessario affidarsi al sito ufficiale di Mediaworld, oltre che naturalmente ai negozi fisici. L’unico appunto da fare riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna al domicilio, aggiungendole difatti al prezzo che vedete mostrato a schermo.

MediaWorld: offerte a più non posso con tanti sconti

Il volantino è ricco di smartphone dai prezzi decisamente convenienti e dal risparmio assicurato, all’interno della campagna promozionale si trovano numerosi sconti speciali, tra cui ad esempio alcuni top di gamma. Questi possono essere Oppo Find X5 Pro, disponibile a 1149 euro, ma anche il bellissimo Honor Magic 4 Pro, disponibile a 899 euro, passando anche per Xiaomi 12 Pro, il cui prezzo è di 929 euro, per finire con il buon vecchio Apple iPhone 11, disponibile all’acquisto alla cifra finale di 569 euro.

Gli utenti che invece vogliono mettere le mani su un medio di gamma, potranno ugualmente pensare di acquistare un buon Galaxy A53, in vendita a 369 euro, come anche Oppo Reno8 Lite, disponibile a 349 euro, ma anche Xiaomi 11T a 299 euro, per finire con uno a scelta tra Oppo Reno6, Galaxy A23, Realme 9, Oppo A94 e similari.