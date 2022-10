Kena Mobile ha deciso di sorprendere ancora una volta i suoi clienti. In particolare, fino al prossimo 15 gennaio 2023 gli utenti potranno ricevere 50 GB di traffico dati in omaggio con la nuova promozione Kena 50 Giga Gratis Per Te.

Kena Mobile offre 50 GB di traffico dati ai suoi clienti con Ricarica Automatica

I vari operatori telefonici italiani propongono ogni giorno nuove promozioni e iniziative. L’ultima proposta da Kena Mobile, in particolare, è piuttosto interessante in quanto permetterà agli utenti di ricevere in aggiunta 50 GB di traffico dati.

Come già accennato, questo sarà possibile grazie alla promozione denominata Kena 50 Giga Per Te. In particolare, fino al prossimo 15 gennaio 2023 gli utenti potranno ricevere per l’appunto questi giga extra che si andranno ad aggiungere a quelli già previsti dalla propria offerta.

Tuttavia, questa promozione sarà valida soltanto per tutti i clienti dell’operatore che attiveranno il servizio Ricarica Automatica. Questo servizio è gratuito e permette di ricevere ogni mese una ricarica sulla sim una volta associato un metodo di pagamento. Come segnalato anche dai colleghi di Mondomobileweb.it, i metodi di pagamento accettati sono i seguenti: PayPal, Carte di Credito (circuiti Visa, Mastercard ed American Express), Carte Ricaricabili (circuiti Visa e Mastercard) e PostePay.

Insomma, si tratta di una promozione davvero interessante. Ricordiamo comunque che al momento l’operatore virtuale sta proponendo anche svariate offerte di rete mobile. Una delle ultime arrivate, in particolare, comprende ben 130 GB di traffico dati, minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ad un costo di soli 6,99 euro al mese.