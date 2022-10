Euronics ha in questi giorni lanciato un volantino incantevole, perfetto per invogliare gli utenti a ricorrere all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, focalizzando la propria attenzione sul mondo degli smartphone, e su tutti quei modelli che sono dotati di un eccellente rapporto qualità/prezzo.

La spesa è sempre inferiore da Euronics, il volantino è perfetto per convincere i consumatori a recarsi personalmente in negozio, in quanto i medesimi sconti non sono disponibili online sul sito ufficiale, promettendo in cambio prezzi decisamente più bassi del normale e delle dirette concorrenti del mercato.

Euronics: il volantino ricco di sconti speciali

Tutti gli sconti attivati da euronics sono disponibili nei negozi fisici in italia, e vanno a toccare un numero impressionante di prodotti di altissimo livello. I top di gamma tra gli smartphone sono in parte coinvolti, in particolare parliamo dell’ottimo Xiaomi 12T Pro, in vendita a 849 euro, come anche dell’Apple iPhone 11, il cui prezzo è generalmente allineato con il precedente, sebbene risulti di molto inferiore, poiché si trova sul mercato da ormai qualche anno (sono necessari infatti 599 euro).

Le occasioni del volantino non terminano qui, sono disponibili anche modelli di smartphone più economici, quali possono essere Oppo Reno6 Pro, recente e dalle performance interessanti, passando anche per l’Edge 30 fusion, in vendita a 549 euro, oppure un eccellente Xiaomi 12 Lite. Questi rappresentano solamente una piccola selezione di ciò che vi attende nel periodo in negozio.