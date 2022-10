Esselunga rilancia un buonissimo volantino, mettendo a tutti gli effetti sul piatto alcuni dei migliori prezzi bassi in circolazione, con la possibilità di accedere a prodotti di altissimo livello, i quali comunque si ritrovano a far felici sempre più utenti in Italia.

Il rapporto qualità/prezzo è molto conveniente per tutti, gli acquisti, come al solito del resto, possono tranquillamente essere completati nei negozi fisici, i quali non presentano differenze territoriali di alcun tipo, ed allo stesso tempo garantiscono ad ogni cliente l’accesso a prodotti di ottimo livello generale.

Esselunga: le offerte sono da non credere

Con il volantino Esselunga gli utenti si ritrovano a poter acquistare le bellissime Apple Airpods, in questo caso di terza generazione, pagandole solamente 165 euro. Il prezzo a prima vista potrebbe apparire ancora elevato, ma se confrontato con quanto il mercato offre, è possibile accorgersi dell’estrema qualità generale.

Le cuffiette sono caratterizzate da specifiche tecniche di spicco, come il driver ad alta escursione, la piena certificazione IPX4, per la resistenza ad acqua e polvere, senza dimenticarsi dell’audio spaziale, un plus che pochi altri prodotti al mondo è in grado di emulare.

Le scorte, sfortunatamente, sono limitate, di conseguenza potrebbero terminare prima del previsto. Il consiglio che vi possiamo dare è di affrettare la scelta, se il prodotto vi interessa davvero non aspettate oltre e correte subito in negozio per completare l’acquisto desiderato, riuscendo così a risparmiare al massimo.