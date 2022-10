Non preoccuparti: Google non sta sostituendo i suoi lavoratori umani con le capre. Non ancora, almeno.

Il Googleplex di Mountain View, in California, si estende su 12 acri di erba e alberi mescolati tra i suoi numerosi edifici. Come la maggior parte della California, il quartier generale di Google si trova in una regione devastata da una grave siccità. Molte aziende con sede in California intraprendono iniziative ecologiche e fanno il possibile per compensare l’impronta di carbonio dell’umanità, perché c’è sempre la persistente minaccia di lavorare in quella che equivale ad una stagione degli incendi tutto l’anno.

Per questo Google ha escogitato un nuovo modo per aiutare a combattere il cambiamento climatico, anche se per molti potrebbe risultare bizzarro.

Un invasione di capre

Nella primavera del 2009, Google ha assunto un’azienda locale che ha portato circa 200 capre per una settimana a mangiare (e contemporaneamente fertilizzare) l’erba che circonda il suo campus. Le capre sono meno rumorose dei tosaerba tradizionali e, poiché non usavano benzina o emanavano gas di scarico erano perfette per l’azienda. Google ha affermato che costava più o meno come assumere un’azienda di paesaggistica, ma era “molto più carino da guardare“.

Con la peggiore siccità degli ultimi 1.200 anni a partire dal 2021, altre città, stati e paesi oggi utilizzano una tecnica vecchia ma semplice per ripulire le aree dove si trovava l’erba secca. Le capre sono eccellenti per ripulire aree difficili da raggiungere come ripide colline o terreni rocciosi, e un branco di 100 capre può mangiare in modo efficiente e ripulire fino a un acro in un giorno.

Anche se lasciare che le capre divorino tutto ciò che vedono aiuta, non sono l’ideale per tutte le situazioni e, alla fine, dovrebbero essere utilizzate solo come una parte di un piano di prevenzione incendi molto più ampio.