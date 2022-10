Ancora una volta, la realtà si avvicina alla fantascienza. E’ stato sviluppato un nuovo robot con presa a tentacoli che sembra provenire direttamente da The Matrix. Si ispira ai capelli ricci e (nonostante il suo aspetto strano) rappresenta un modo sorprendentemente delicato per raccogliere oggetti fragili.

Il robot proviene dai ricercatori della John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences di Harvard. Il team ha pubblicato questo mese un documento che descrive in dettaglio il suo lavoro negli atti della rivista National Academy of Sciences.

Il robot utilizza una pompa per attivare la sua presa. È progettato per impigliare gli oggetti senza danneggiarli. “Da soli, i singoli tentacoli, o filamenti, sono deboli. Ma insieme, la raccolta di filamenti può afferrare e tenere saldamente oggetti pesanti e dalla forma strana“, ha affermato la scuola di ingegneria e scienze applicate in una dichiarazione la scorsa settimana.

Ecco come funziona

I tentacoli sono tubi di gomma con pareti più spesse su un lato che li fanno arricciare quando vengono gonfiati. I ricercatori immaginano che il robot funzioni con oggetti delicati, o come una pinza per usi medici.

Il robot non ha bisogno di complicati sensori o software per funzionare. “Questo nuovo approccio integra le soluzioni esistenti sostituendo le pinze semplici e tradizionali che richiedono strategie di controllo complesse con filamenti estremamente conformi e morfologicamente complessi che possono operare con un controllo molto semplice“, ha affermato il coautore dello studio Robert Wood.

Abbiamo visto altri robot simili in passato, tra cui uno con una pinza a tentacolo singolo e un polpo robotico, ma mai uno efficiente come questo.