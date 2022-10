TIM è esagerata: due offerte Wonder Six e Wonder Five con 100GB in 5G

TIM vuole infatti dare una prova di grande forza mostrando ancora una volta la sua qualità ma soprattutto i contenuti e i prezzi delle nuove offerte. Sono stati rivisti i costi mensili di alcune proposte, le quali permettono di avere praticamente tutto per prezzi mensili ragionevoli. In questo modo sarà possibile contrastare i gestori del calibro di Iliad che con i loro prezzi hanno deciso di spaccare a metà il mercato ormai diversi anni fa. Proprio per questo quindi TIM ha proposto prezzi molto bassi all’interno delle sue offerte.

Il noto provider italiano ha deciso di mettere a disposizione del pubblico le nuovissime offerte della gamma Wonder. Le due offerte sono disponibili sul sito ufficiale in bella mostra, dove è possibile avere informazioni in merito ai costi ma soprattutto ai contenuti.

TIM: le nuove Wonder sono offerte low cost, offrono tutto al loro interno tra minuti ed SMS con tanti giga partendo da 7,99 euro

Sul sito ufficiale è possibile trovare le due nuove offerte che TIM propone ormai da diverse settimane. La prima, che prende ufficialmente il nome di TIM Wonder SIX, Costa solo 9,99 € al mese per tutti. Al suo interno ci sono minuti illimitati per le chiamate, SMS senza limiti verso chiunque e inoltre anche 100 giga di connessione dati in rete 4G.

Segue poi la sorella più piccola, quella Wonder FIVE che in molti vorrebbero sottoscrivere visto il prezzo di 7,99 € al mese. Anche qui ci sono minuti senza limiti verso tutti con SMS senza limiti e soprattutto con 70 giga di traffico dati in rete 4G.