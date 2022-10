Telegram distrugge WhatsApp per più motivi: ecco quali sono i più importanti

Quale applicazione di messaggistica istantanea state utilizzando in questo momento per comunicare con il vostro partner, un familiare o un amico? Molto probabilmente le risposte sono due, le quali consistono in WhatsApp e Telegram. In ordine di citazione, possiamo dire che si tratta delle due principali piattaforme in assoluto, le quali godono di un numero di utenti spropositato ben distribuito in giro per il mondo. Avere l’una non esclude avere l’altra, per cui possono tranquillamente convivere viste le funzionalità di cui ognuna di esse gode.

Chiaramente c’è chi preferisce WhatsApp a Telegram e viceversa, sostenendo infatti che la seconda delle due sia la migliore per diversi aspetti. Secondo quanto riportato da diverse testimonianze in Italia, la sicurezza di Telegram sarebbe nettamente superiore a quella dimostrata da WhatsApp. Inoltre, come è stato possibile vedere proprio la settimana scorsa, Telegram non va mai in Down quando invece WhatsApp lo fa. Questi però sono solo degli aspetti marginali che spingono le persone a preferire l’applicazione azzurra con sede a Dubai a quella in verde nelle mani di Zuckerberg.

Telegram batte WhatsApp anche e soprattutto per la presenza dei canali

Telegram possiede una caratteristica fondamentale di WhatsApp di certo non è, ovvero la presenza dei canali. Questi sono dei gruppi dove possono parlare solo gli amministratori che tendono a proporre al pubblico ciò per cui quest’ultimo si è unito al canale.

Se siete amanti delle offerte Amazon ad esempio non potete evitare di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale da oltre 60.000 utenti. Clicca qui per entrare.