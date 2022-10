Sono state individuate sul Play Store 16 app infette che sono state già scaricate 20 milioni di volte.

Scoperte da McAfee Mobile Security, i ricercatori hanno scoperto che il codice dannoso si è intrufolato in una serie di app per l’utility. Questi includono app come lettori QR, torce elettriche, convertitori di unità, gestori di attività e altro ancora.

Queste app sfuttano un sistema nascosto che permette agli aggressori di nascondere delle pubblicità all’interno del telefono. Ciò avviene tramite un trojan clicker, che effettua continuamente connessioni a siti web e genera entrate tramite clic falsi su basi pay-per-click.

Sfortunatamente, ciò causerà un intenso utilizzo dei dati e scaricherà persino la batteria del dispositivo infetto proprio sotto il naso dell’utente.

Bisogna eliminare queste app

Sebbene McAfee abbia già notificato a Google le app dannose e non siano più disponibili su Google Play, ciò non significa che potrebbero non essere installate sul telefono. È una buona idea eliminare le app Android elencate di seguito, soprattutto se l’eliminazione aumenterà la durata della batteria e le prestazioni del tuo smartphone.

Ecco la lista delle app da eliminare:

Fotocamera ad alta velocità – com.hantor.CozyCamera

Smart Task Manager – com.james.SmartTaskManager

Torcia+ – kr.caramel.flash_plus

달력메모장 – com.smh.memocalendar

Dizionario K – com.joysoft.wordBook

BusanBus – com.kmshack.BusanBus

Torcia elettrica+ – com.candlencom.candleprotest

Nota rapida – com.movinapp.quicknote

Convertitore di valuta – com.smartwho.SmartCurrencyConverter

Joycode – com.joysoft.codice a barre

EzDica – com.joysoft.ezdica

Downloader profilo Instagram – com.schedulezero.instapp

Ez Notes – com.meek.tingboard

Archivio – com.candlencom.flashlite

계산기 – com.doubleline.calcul

Torcia elettrica+ – com.dev.imagevault

Molte app infestate da malware si fanno strada sul Google Play Store, il che significa che è una buona idea utilizzare una delle migliori app antivirus per tenere a bada questi exploit.