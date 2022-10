Alcune parti del corpo umano non servono a nulla nonostante abbiano una funzione specifica.

L’appendice, ad esempio, non è una parte essenziale del corpo (sebbene alcune ricerche suggeriscano che possa fungere da deposito per i batteri buoni). In alcuni casi, l’appendice si infiamma o si rompe, il che richiede la rimozione chirurgica dell’organo.

Diverse altre parti del corpo sono importanti per la sopravvivenza degli esseri umani, ma da allora sono diventate inutili. Alcuni di essi possono essere rimosse e la loro assenza non riduce la qualità della vita delle persone.

Business Insider ha parlato con Dorsa Amir, un’antropologa evoluzionista del Boston College, per saperne di più su quelli che lei chiama “avanzi evolutivi“.

Ecco quindi alcune parti del corpo che potrebbero essere “eliminate”

L’appendice

Molti anni fa, l’appendice potrebbe aver aiutato le persone a digerire piante ricche di cellulosa, ha riferito Gizmodo. Alcuni vertebrati che si nutrono di piante fanno ancora affidamento sulla loro appendice per digerire le piante, ma l’organo non fa parte del sistema digestivo umano.

“Quando abbiamo iniziato a passare a una dieta più diversificata, non avevamo più bisogno di tratti intestinali super lunghi e complicati“, ha detto Amir a Business Insider.

Tuttavia, ci sono studi che dimostrano che l’appendice immagazzina alcuni batteri intestinali utili, ma non è chiaro se “questa è sempre stata la sua funzione per noi“, ha detto

Il muscolo palmare

Se appoggi la parte posteriore del polso su un tavolo e colleghi il pollice al mignolo, potresti vedere una fascia muscolare spuntare sul polso. Questo è un muscolo vestigiale chiamato palmaris longus. Amir ha detto che questo muscolo è lì perché ha aiutato i nostri antenati a arrampicarsi sugli alberi.

Secondo l’Encyclopædia Britannica, il muscolo probabilmente serviva per migliorare la presa. Ma abbiamo iniziato a camminare su due piedi circa 3,2 milioni di anni fa, e questo ha reso questi muscoli inutili.

“È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che è stato utile“, ha detto Amir. Ora, tuttavia, la forza è la stessa indipendentemente dal fatto che abbia o meno i muscoli. “La selezione naturale non è un sistema orientato verso la perfetta efficienza“.

Mascelle molto potenti

Le nostre diete si sono spostate verso cibi morbidi e cereali cotti. Anche le nostre mascelle sono più piccole, per questo motivo avere delle mascelle molto pronunciate è inutile.

“Dato che ora mangiamo cibi piuttosto morbidi e che i molari vengono solitamente usati per macinare, non ne abbiamo più davvero bisogno“, ha detto Amir.