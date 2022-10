Giorni prima che l’accordo di Elon Musk per acquisire Twitter potesse finalmente concludersi, alcuni dipedenti hanno dichiarato che ci saranno grossi tagli al personale. Time riporta che una lettera aperta di un numero imprecisato di dipendenti di Twitter, indirizzata a Musk e al consiglio di amministrazione di Twitter, sta facendo il giro del mondo.

La lettera arriva sulla scia di un rapporto del Washington Post, secondo cui Musk vuole tagliare fino al 75 percento dei circa 7.500 dipendenti di Twitter. “Il piano di Elon Musk di licenziare il 75% dei lavoratori di Twitter danneggerà la capacità della piattaforma di gestire al meglio il servizio”, afferma la lettera. “Una minaccia di questa portata è sconsiderata. Non possiamo svolgere il nostro lavoro in un ambiente di continue molestie e minacce”.

La lettera include anche un elenco di richieste indirizzate alla “leadership attuale e futura” dell’azienda. Oltre a “politiche di licenziamento eque per tutti i lavoratori“, gli autori della lettera vogliono che Musk mantenga in vigore i benefici per i dipendenti esistenti, incluso il lavoro a distanza. Inoltre ha precedentemente criticato il lavoro a distanza e suggerito che la maggior parte dei dipendenti di Twitter dovrebbero tornare in ufficio.

Un problema da risolvere al più presto

La lettera allude anche al potenziale divario ideologico tra alcuni lavoratori di Twitter e quelli di Musk, che ha affermato di favorire una minore moderazione. “Chiediamo che la leadership non discrimini i lavoratori sulla base della loro razza, genere, disabilità, orientamento sessuale o convinzioni politiche”, afferma la lettera.

Non è chiaro quanti lavoratori abbiano firmato la lettera finora. Ma è ancora un altro segno di come le cose potrebbero diventare complicate per i dipendenti di Twitter sotto il controllo di Musk. Dopo una battaglia legale durata mesi, l’accordo sembra essere sulla buona strada per chiudersi.