Iliad offre 160GB quasi gratis con il 5G incluso: ecco come averli

Dopo le tante proposte nel mondo della telefonia mobile, Iliad ha deciso di lanciare grandi opportunità che riguardassero molto da vicino anche la telefonia fissa. L’ambiente domestico infatti viene ottimizzato alla grande dalla nuova proposta del gestore che ormai un anno fa ha introdotto la sua offerta in fibra ottica.

Bisogna essere già clienti per avere però il prezzo migliore, il quale è di 19,99 € ogni mese per sempre. All’interno di tale soluzione sono inclusi tutti i contenuti chiaramente senza limiti con la connessione Internet che arriva ad una potenza di 5 gigabit per secondo. Grande scalpore però sta generando l’ultima offerta che potete notare sul sito ufficiale, la quale costa solo 9,99 € al mese con tutto incluso e il 5G in regalo.

Iliad propone sul sito ufficiale una nuova offerta della gamma Flash: ci sono 160 giga in 5G per navigare sul web

In molti magari non se ne sono accorti, ma dando uno sguardo alla televisione durante la giornata sarà possibile rendersene conto. Iliad infatti ha lanciato una nuova offerta che potrebbe piacere a tantissime persone in cerca di un nuovo gestore ottimale.

Ecco dunque la nuova Flash 160, soluzione che al suo interno vede il meglio per quanto riguarda i contenuti. Ricordiamo infatti che fino al prossimo 11 novembre sarà possibile sottoscrivere questa soluzione che gode di minuti senza limiti verso tutti con SMS senza limiti verso tutti. Inoltre ci sono anche 160 giga per la navigazione web con la connessione 5G offerta gratis da Iliad. Il prezzo è di 9,99 € al mese per sempre.