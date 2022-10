ho. Mobile: le offerte fino a 200GB di traffico internet, si parte da 5 euro

ho. Mobile è uno di quei provider che riesce a mettere in seria difficoltà la concorrenza visti i prezzi molto bassi. Le sue offerte nell’ambito mobile sono quelle da battere e anche gli altri gestori più blasonati stanno cominciando a modificare le loro abitudini.

In molti dovrebbero infatti notare il caso di Vodafone. il gestore, pluripremiato in Europa, ha deciso di abbassare sensibilmente i prezzi per richiamare indietro alcuni dei suoi vecchi clienti, i quali dunque potranno avere tutto alla migliore qualità non pagando troppo.

Non è infatti complicato trovare all’interno delle tante proposte dei gestori mobili contenuti che facciano al caso proprio essendo ormai quasi illimitati e soprattutto privi di qualsiasi brutta sorpresa. I prezzi poi sono molto bassi, proprio come hanno imposto altri provider arrivati improvvisamente sul mercato. Tra questi c’è anche Iliad, che con i suoi prezzi molto bassi e stabili nel tempo ha costretto i grandi gestori ad adeguarsi per non perdere troppo terreno.

Proprio per questo sul sito ufficiale di potete scoprire delle offerte che riescono a dare tanto filo da torcere i grandi gestori. Ci sono infatti tutti i contenuti al loro interno con prezzi molto più bassi della media.

ho. Mobile: ci sono nuove offerte mobili che arrivano fino a 200 giga per navigare sul web ogni mese

Sono diversi i clienti di altri gestori che possono avere l’opportunità di attivare con un prezzo di soli 9,99 € al mese la nuova promozione che permette di avere 200 giga in 4G per navigare sul web. ho. Mobile permette poi anche di avere minuti ed SMS senza limiti verso tutti all’interno del prezzo.

Segue poi anche un’altra offerta, la quale consoli 7,99 € al mese offre a tutti l’opportunità di avere fino a 150 giga di traffico dati con tutto senza limiti.