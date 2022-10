Gli ultimi mesi sono stati molto difficili per gli italiani per via dei rincari energetici. Dunque, è necessario sperimentare dei metodi per ridurre i consumi per riuscire a minimizzare il caro bollette.

Sono diversi i trucchi che possiamo mettere in atto per risparmiare e possono essere soprattutto applicati agli elettrodomestici. Tra questi c’è il frigorifero, che rimane spesso acceso per mantenere gli alimenti all’interno freschi. Tuttavia, esistono dei trucchi che ci consente di sprecare pochissima energia. Scopriamo di seguito qual è.

Frigorifero: la modalità per non sprecare energia

Per prima cosa, sarebbe meglio avere un frigorifero moderno e di ultima generazione che sia almeno di classe energetica A+. Inoltre, tra le i vari accorgimenti di cui possiamo servirci, c’è anche l’apertura e la chiusura dello sportello, che dovrebbe essere ripetuta il meno possibile. In più, anche l’impostazione della temperatura è importante, la quale andrebbe regolata sui 4° o 5°.

Continuando, si passa anche alla posizione del frigorifero che è più importante di quanto pensiamo. Di fatto, non dovrebbe mai essere posizionato in prossimità delle fonti di calore, errore che fin troppo spesso viene fatto e che ci porta a sprecare più del 6% di elettricità.

Un altro espediente a cui possiamo attingere è relativo allo scongelamento degli alimenti. La miglior cosa da fare sarebbe scongelare gli alimenti passandoli dal freezer al frigo per due motivi: il primo è che si scongelano meglio, il secondo è che raffreddano l’interno del frigorifero così da alleggerire la sua normale funzione di raffreddamento.

Anche sbrinare periodicamente il nostro congelatore può essere un’ottima abitudine. Questo perché è un procedimento per poter migliorare sensibilmente l’aerazione e per permettere al motore dell’apparecchio di non sforzarsi più del dovuto.