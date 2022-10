Euronics pare quasi essere invincibile, la nuovissima campagna promozionale propone un risparmio importantissimo sull’acquisto di alcuni dei migliori dispositivi in commercio, inclusi ad esempio gli smartphone di ultima generazione, e non solo. I prezzi sono bassi e convenienti, con la possibilità però di accedervi solo ed esclusivamente nei negozi fisici.

Coloro che vogliono godere di un risparmio importante, non devono prestare particolare attenzione alla dislocazione territoriale, in altre parole gli acquisti possono tranquillamente essere completati dove si vuole, in quanto in quest’occasione le differenze tra i soci di appartenenza sono pressoché minime.

Euronics: le offerte con i prezzi che nessuno si aspettava di vedere

Le occasioni per risparmiare da Euronics arricchiscono il quantitativo di sconti attivati dall’azienda, data la presenza effettiva di un numero impressionante di prodotti in forte promozione, anche legati alla fascia alta. Tra questi troviamo sicuramente l’Apple iPhone 11, un must have degli ultimi anni, disponibile a 599 euro, come anche lo Xiaomi 12T Pro, il cui prezzo è di 849 euro.

Ottime sono anche le offerte legate alla fascia intermedia, dove è possibile trovare lo Xiaomi 12 Lite, in vendita a 429 euro, affiancato a sua volta dall’Oppo Reno6 Pro, proposto a 499 euro, Non mancano, infine, modelli ancora più economici, come Motorola Edge 30 Neo, in vendita a 379 euro, Oppo A96 a 249 euro, Oppo A54s a 179 euro, Redmi A1, Redmi 10C e similari.

I dettagli del volantino sono disponibili sul sito di Euronics.