Esselunga ripropone al pubblico una campagna promozionale con la quale cercare di strappare la clientela a Unieuro, oltre che a tutti gli altri rivenditori di elettronica, i suoi prezzi sono bassi e convincenti, con la possibilità di accedere ad un numero sempre più alto di prodotti in offerta speciale.

Il volantino concentra tra le proprie pagine un numero impressionante di offerte speciali, gli utenti sono felicissimi dell’occasione posta in essere dall’azienda, e sono pronti a mettere mano al portafoglio per acquistare ciò che vogliono. La campagna promozionale, come al solito del resto, risulta essere attiva solo ed esclusivamente nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale.

Esselunga shock: le offerte sono le migliori del momento

Esselunga è da primato grazie all’ultima offerta tech, fino al 9 novembre è infatti possibile acquistare le Apple Airpods di terza generazione, ad un prezzo assolutamente imperdibile. Ad oggi, infatti, sarà possibile spendere solamente 165 euro, con annessa la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

La scheda tecnica di questo prodotto è assolutamente di alto livello, poiché si tratta di un dispositivo dotato di audio spaziale con il classico rilevamento dinamico della posizione della testa, una equalizzazione adattiva, in grado quindi di regolare in autonomia il suono in relazione all’area di utilizzo, segna la presenza di un driver ad alta escursione, come anche di accelerometro, sensore di pressione e della certificazione IPX4, che pone la resistenza al sudore e all’acqua.