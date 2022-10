Dopo del tempo dove si è stati più tranquilli, pare che il caro carburanti ritorni a far parlare (male) di sé e di ciò che sta provocando agli italiani. Infatti, pare che negli ultimi giorni la situazione alle pompe di benzina non è proprio rosa e fiori.

Situazione che si aggrava per gli automobilisti che possiedono auto con motore a diesel, i quali si trovano a pagare un sovrapprezzo sul gasolio e che non si spiegano come mai costi addirittura molto più della benzina. Una motivazione c’è, pertanto urge fare chiarezza. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.