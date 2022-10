CoopVoce: EVO 100 e altre promo a partire da 4,90 euro al mese per sempre

Secondo quanto riportato, ci sono tantissime offerte all’interno del sito ufficiale di ciascun gestore virtuale. Uno di quelli più attivi secondo questo criterio è di certo CoopVoce, il quale con la sua famiglia di offerte EVO riesce a destabilizzare il dominio di molti provider.

Effettivamente avere dalla propria parte soluzioni che sembrano non esaurire mai i contenuti al loro interno con un prezzo molto basso, è una manna dal cielo. In basso potete scoprire tutti i prezzi migliori del momento.

CoopVoce: le EVO sono tre e sono ancora disponibili all’interno del sito ufficiale del gestore virtuale, ecco i dettagli

Fammi una soluzione che salta all’occhio a prendere il sito ufficiale di CoopVoce, è quella base della famiglia EVO. La prima promozione consente a tutti di telefonare senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili, con anche SMS senza limiti. Il prezzo consiste in una cifra di soli 4,90 € per ogni mese di utilizzo.

La promo che segue si chiama EVO 30 ed include al suo interno minuti senza limiti verso tutti i gestori, messaggi senza limiti verso tutti e soprattutto 30 giga di traffico dati per navigare sul web. Il tutto costa agli utenti solo 6,90 euro al mese per sempre.

L’ultima promozione di cui tutti sono entusiasti ormai da tempo è la EVO 100, offerta top in casa CoopVoce. Questa include al suo interno minuti senza limiti verso qualsiasi provider fisso o mobile, SMS senza limiti e soprattutto 100 giga per navigare sul web. Il prezzo è di soli 8,90 euro al mese per sempre.