E’ dura battere Conad in questi ultimi giorni di Ottobre, il suo volantino rappresenta a tutti gli effetti la migliore soluzione su cui gli utenti possono pensare di fare affidamento, nell’ottica comunque del miglior rapporto qualità/prezzo possibile.

Accedere al volantino attuale è tutt’altro che complesso, poiché basterà recarsi in un qualsiasi negozio in Italia, ed il gioco è pressoché fatto. I prezzi sono bassi, è presente la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, ed anche la variante no brand, nel caso in cui si dovesse acquistare uno smartphone di ultima generazione.

Conad folle: solo oggi tutto è quasi gratis

Tantissimi sconti da Conad per gli utenti che vogliono mettere le mani finalmente su una friggitrice ad aria ad un prezzo decisamente più basso del normale, basti pensare che sono necessari soli 79 euro per l’acquisto, e che sul mercato a tuti gli effetti sono disponibili anche prodotti da oltre 200 euro.

Volendo, invece, da Conad sono anche disponibili elettrodomestici di grandi dimensioni, quali possono essere un televisore HiSense da 329 euro, ma anche una lavatrice da soli 219 euro, tutti dispositivi che promettono grandi prestazioni ad un prezzo decisamente economico. Per questi due modelli, ci teniamo a sottolinearlo, è possibile richiederli direttamente dal sito ufficiale, in modo da ritirarli poi in negozio.

Se volete approfondire la conoscenza degli sconti, collegatevi subito sul sito ufficiale, in modo da trovare nel dettaglio il volantino.