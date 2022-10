Il 28 ottobre, la più grande piattaforma di scambio di criptovalute al mondo, Binance, ha dichiarato di aver partecipato come investitore azionario all’acquisizione della piattaforma di social media networking Twitter, orchestrata dal miliardario appassionato di criptovalute Elon Musk.

In una dichiarazione inviata via e-mail, il fondatore di Binance Changpeng Zhao ha espresso il suo entusiasmo per la prospettiva di assistere Elon Musk nella realizzazione di una nuova visione per Twitter. Ha continuato dicendo che vogliono svolgere un ruolo nel riunire i social media e il Web3 al fine di aumentare l’utilizzo della tecnologia cripto e blockchain, nonché la velocità con cui viene adottata.

Inoltre, ha dichirato su Twitter che: “Il nostro stagista dice che abbiamo trasferito 500 milioni 2 giorni fa”.

Alcuni utenti di Twitter si sono chiesti inoltre se la blockchain possa integrarsi in qualche modo con la piattaforma”, e CZ ha risposto umoristicamente: “Adesso hanno almeno un investitore che le usa.”

La proposta è stata inizialmente resa pubblica ad aprile, inoltre, Musk ha detto all’inizio di quest’anno che lui e alcuni altri magnati delle criptovalute hanno parlato della possibilità di rendere Twitter sempre più decentralizzato.

A partire da questa mattina, l’uomo più ricco del pianeta ha completato con successo l’acquisizione di Twitter, una delle piattaforme di social media più importanti al mondo, dopo molti mesi di speculazioni e polemiche sulla questione.

Le intenzioni di Musk

Sul suo account Twitter, Elon Musk ha spiegato la motivazione alla base della sua decisione di acquistare l’azienda e cosa intende farne. Secondo lui, è essenziale per la continuazione della civiltà avere una sorta di “piazza cittadina digitale” dove persone di diversa estrazione possano discutere le proprie idee in modo civile “senza ricorrere alla violenza”.

Musk ha inoltre affermato: “Fondamentalmente, Twitter aspira ad essere la piattaforma pubblicitaria più rispettata al mondo, ed è utile anche per rafforzare la credibilità di un’azienda.”

Prima dell’acquisizione, si temeva che il sostegno alla libertà di parola di Elon Musk avrebbe portato a un aumento dell’ostilità su Internet. Musk, tuttavia, ha affrontato questo problema nella lettera che ha inviato, sottolineando che Twitter non può diventare una “piattaforma infernale libera per tutti” in cui chiunque può dire qualsiasi cosa senza ripercussioni.