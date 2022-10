Banche e truffe: con un messaggio hanno svuotato il conto di migliaia di italiani

Come è possibile notare all’interno delle applicazioni home banking di qualsiasi tipo di conto corrente, sono tante le raccomandazioni che tutte le banche fanno ai propri clienti. Le persone infatti hanno bisogno di essere messe sulla retta via onde evitare che qualche truffa fa possa portargli via dei soldi in maniera talvolta anche irrimediabile.

Diverse esperienze hanno fatto da scuola a tante persone, le quali hanno preso le giuste contromisure per evitare che qualcuno si infiltri all’interno del proprio conto. Le banche stanno avviando delle vere e proprie campagne di informazione per far sì che le persone riescano ad evitare di finire nei tranelli delle truffe phishing. Stare attenti è fondamentale, così come attivare la verifica a due fattori ogni volta che si entra nel proprio conto. Sarà quindi indispensabile un messaggio SMS sul proprio dispositivo per accedere, cosa che non potranno fare di certo i truffatori, i quali approfittano di coloro che mancano questi sistemi di verifica.

Banche e truffe: ecco in cosa consiste il phishing e cosa vi chiedono tramite i messaggi truffa

Da diversi giorni sarebbero girando nuovi messaggi sul web che parlerebbero di alcune azioni da intraprendere nei propri conti. Diversi clienti hanno ricevuto delle e-mail da parte dei truffatori, i quali si pongono anche con il marchio di alcune banche di rilievo.

Si tratta solo di tentativi di phishing, ovvero di metodi di truffa che i malviventi starebbero utilizzando per farsi dare le credenziali di accesso. In poche parole vi faranno credere che il vostro conto è bloccato, proprio per inserire di nuovo i vostri dati.