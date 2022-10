Gli utenti iPhone senza Apple Watch possono ora utilizzare l’app Fitness+, secondo l’introduzione di iOS 16.1 all’inizio della scorsa settimana. Ciò implica che gli utenti che possiedono un iPhone ma non un orologio possono comunque utilizzare l’app Fitness+ per allenarsi nelle nazioni in cui il servizio è disponibile: Stati Uniti d’America, Australia, Austria, Brasile, Canada, Colombia, Francia, Germania, Indonesia , Irlanda, Italia, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Portogallo, Russia, Arabia Saudita, Spagna, Svizzera, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito

Dopo un mese gratuito, l’abbonamento Fitness+ costa 9,99 euro al mese o 79,99 euro all’anno. Puoi portare fino a cinque membri della famiglia alla cerimonia. Fitness+ contiene esercizi per tutti, dal principiante all’esperto, quindi non importa dove ti trovi nel tuo percorso di fitness, ci sono routine per te.

Apple rilascerà Fitness+ per gli utenti di iPhone

Apple ha lanciato una nuova pubblicità per iPhone e si tratta di poter utilizzare l’app Fitness+ solo con un iPhone. La campagna, intitolata ‘Ora tutto ciò di cui hai bisogno è un iPhone’, sarà molto probabilmente utilizzata come spot televisivo di 30 secondi e come pezzo di 15 secondi. Come sottolinea Apple, ‘tutto ciò di cui hai bisogno ora è un iPhone per abbonarti e avere accesso a centinaia di esercizi video e audio che vanno dall’HIIT allo Yoga. Ci sono anche meditazioni guidate. Fai un ulteriore passo avanti con l’analisi personalizzata di Apple Watch. Può essere trovato nell’app Fitness sul tuo iPhone, iPad o Apple TV.’

L’annuncio inizia con un utente iPhone che utilizza l’app Fitness+ su un modello iPhone 14 non Pro. Da quel momento in poi, riceviamo anteprime delle cose a cui potrai accedere usando l’app per iPhone. Saranno disponibili pesi, canottaggio, ciclismo e altre forme di esercizio. Se lo slogan ‘Ora tutto ciò di cui hai bisogno è un iPhone’ ti sembra familiare, è perché è il titolo del video.