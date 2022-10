Il colosso cinese Xiaomi, durante un recente evento ha presentato quattro nuovi smartphone molto attesi dai fan dell’azienda della serie Redmi Note.

Stiamo parlando per la precisione di Redmi Note 12 5G, modello base di gamma che comunque non rinuncia alle prestazioni, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro+ e Note 12 Discovery Edition, tre smartphone di fascia alta che montano una fotocamera principale da ben 200 MP. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi presenta la nuova serie Redmi Note 12

Redmi Note 12 5G monta un display da 6,67 pollici GOLED in risoluzione Full HD+, con anche il supporto al refresh rate a 120 Hz. Sotto la scocca, trova posto lo Snapdragon 4 Gen 1, unito a fino 8 GB di RAM e fino a 128 o 256 GB di memoria interna. La fotocamera frontale è da 8 MP ed è posta in un foto nel display, mentre sul retro troviamo due fotocamere rispettivamente da 48 e 2 megapixel. A completare la dotazione hardware, un lettore d’impronte digitali laterale. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida a 33 W. Redmi Note 12 5G sarà disponibile in tre colorazioni (nero, bianco e blu) e solo in Cina, almeno per un primo momento, dal 31 ottobre a partire da 166 euro per la variante 4/128 GB.

Parlando di Redmi Note 12 Pro, Note 12 Pro+ e Note 12 Discovery Edition, tutti e tre gli smartphone montano hardware simile: lo schermo è da 6,67 pollici OLED in risoluzione Full HD+, processore Dimensity 1080 di MediaTek, fino a 12 GB di RAM e sistema di raffreddamento VC liquid cooling. A completare il tutto, 128 o 256 GB di memoria interna.

Le prime differenze le troviamo nel comparto fotografico: Redmi Note 12 Pro monta un sensore primario Sony IMX766 da 50 MP (con anche stabilizzazione ottica), mentre Redmi Note 12 Pro+ e Redmi Note 12 Discovery Edition montano un sensore Samsung HMX da 200 MP, con pixel binning 16-in-1. Per tutti e tre, trova posto anche una fotocamera ultra-wide da 8 MP e un sensore macro da 2 MP.

Infine, le ultime differenze stanno nella batteria e nella ricarica: Redmi Note 12 Pro monta una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 67 W, Redmi Note 12 Pro+ monta una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 W e infine Redmi Note 12 Discovery Edition monta una batteria più piccola (4300 mAh), ma che supporta la ricarica rapida a 210 W. I tre smartphone saranno disponibili dal 31 ottobre, in Cina, a 235 euro per il modello Pro da 6/128 GB, 305 euro per il modello Pro Plus da 8/256 GB ed infine 330 euro per il modello Discovery Edition da 8/256 GB.