Siamo ormai arrivati al fine settimana dedicato alla nota festività di Halloween e varie aziende hanno proposto in questi giorni diverse promozioni. Tra questi, ci sono stati anche gli operatori telefonici e ora WindTre, in particolare, ha deciso di proporre 90 GB di traffico dati per 90 giorni.

WindTre: per la festa di Halloween l’operatore telefonico offre 90 GB

Il noto operatore telefonico arancione ha deciso di proporre ad alcuni suoi ex clienti di rete mobile una promozione dedicata a questo fine settimana di Halloween. In particolare, l’operatore sta invitando i suoi clienti ad attivare l’offerta denominata WindTre 90 GIGA xTe Special.

Nello specifico, questa nuova offerta per Halloween permette di avere un traffico extra a quello proposto dalla propria offerta di 90 GB. Questi ultimi saranno utilizzabili per 90 giorni dall’attivazione della promozione ed il costo sarà di 9,99 euro. Per poterla attivare, gli utenti dovranno necessariamente ricevere l’SMS promozionale da parte di WindTre. Una volta ricevuto, dovranno rispondere all’SMS con la scritta 90SI entro l’1 novembre 2022. Ecco qui di seguito l’SMS inviato dall’operatore.

“Nuovo messaggio: ti confermiamo che hai 90 Giga a SOLI 9,99 euro da goderti in 90 giorni per festeggiare Halloween! Attivali subito rispondendo 90SI entro il 1/11. Disattivazione automatica al termine del periodo di validità.”

Vi ricordiamo comunque che anche altri operatori telefonici stanno proponendo delle promozioni per Halloween. L’operatore telefonico virtuale Very Mobile, ad esempio, ha deciso di proporre una nuova offerta di rete mobile comprendente addirittura 300 GB di traffico dati per navigare in Internet. Si tratta dell’offerta Very 9,99 300 Giga e, oltre al traffico dati, include minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti.