Wind TRE batte TIM e Vodafone con la sua Unlimited: giga senza limiti per tutti

Non è la prima volta dunque che si discuta di nuove offerte mobili, le quali ogni giorno affollano il mondo del web. Grazie a Internet le persone riescono a documentarsi in tempo reale su tutto quello che viene fuori gradualmente. Ci sono tanti gestori che continuano a proporre soluzioni di rilievo sia per quanto riguarda la telefonia fissa che la telefonia mobile. Stando proprio a quest’ultimo ambito, i provider disponibili sono tantissimi così come le offerte che talvolta tendono a strappare un gran numero di utenti a un gestore anche molto navigato come lo è ad esempio WindTRE.

Sono state tante infatti le volte in cui il provider ha dovuto mandare i messaggi per riportare indietro i vecchi clienti. Anche questa volta infatti è accaduto questo, come è stato possibile notare durante lo scorso mese di settembre. Allo stesso tempo come dimostra la pubblicità in televisione, WindTRE ho intenzione di concedere ad alcuni dei suoi clienti il meglio in assoluto. Se siete già utenti del provider con la rete fissa, potrete avere accesso ad una nuova offerta spaziale. Non mancano i contenuti ma soprattutto il prezzo risulta il più basso di sempre per quanto riguarda l’azienda.

WindTRE: la nuova promo che include tutto al suo interno con giga senza limiti, ecco a che prezzo

WindTRE infatti rende ancora una volta disponibile la sua migliore promozione ma solo per i già clienti dal punto di vista della rete fissa. Si tratta della nuova GO Unlimited Star+, offerta che consoli 7,99 € consente di avere minuti senza limiti, 200 SMS e giga senza limiti per navigare.