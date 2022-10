Vodafone shock: due offerte Special con 100GB distruggono TIM

La storia di Vodafone parla chiaramente: gli utenti non sono mai mancati grazie alla grande qualità delle promozioni. Proprio per questo Vodafone vuole rientrare alla grande nella corsa e riprendersi gli utenti, apportando alcune modifiche alle vecchie offerte.

Queste consisterebbero in alcuni ribassi di prezzo per quanto concerne alcune offerte mobili disponibili sul sito ufficiale. L’obiettivo da parte di Vodafone questa volta è chiaro: bisogna mettere a disposizione degli utenti tutto quello che gli serve. Tanti minuti, SMS quanto bastano ma soprattutto tanti giga per navigare sul web ininterrottamente.

Vodafone: con queste due offerte non potrete dire di no a Vodafone, ecco cosa potete portare a casa

Ricevere attualmente una chiamata da Vodafone dovrebbe spingere le persone ad ascoltare quello che l’operatore ha da dire. Infatti, secondo quanto riportato, sono due le promozioni che il provider a scelto di disporre per i suoi vecchi clienti, i quali potranno rientrare con un prezzo strepitoso. Sia nel caso della prima che nel caso della seconda offerta, il costo mensile consiste in 7,99 €, ma con alcune differenze. La seconda infatti viene riservata solo ed esclusivamente a coloro che hanno avuto un passato in Vodafone più longevo.

La prima soluzione che prende il nome di Special 100 Giga offre minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS verso tutti e 70 giga in connessione 4G, i quali diventano 100 se si paga con conto corrente.

La seconda offerta invece che si chiama Digital Edition, offre gli stessi contenuti ma senza il bisogno di dover pagare per forza col conto corrente. Pure sperate di ricevere una chiamata da Vodafone.