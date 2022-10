Unieuro da primato, la nuova campagna promozionale rappresenta sicuramente uno dei punti di forza di un’azienda che nel tempo sta convincendo un numero sempre più grande di utenti all’acquisto di prodotti di ottimo livello generale, riuscendo nel contempo a spendere poco o niente.

Tutti gli acquisti, per quanto riguarda il periodo corrente, sono effettuabili senza difficoltà alcuna nei punti vendita fisici, in questo modo il cliente ha la possibilità di toccare con mano la merce, prima di decidere se effettivamente ricorrere all’acquisto. In parallelo, le stesse occasioni sono disponibili online sul sito ufficiale, il quale promette invece la consegna gratuita presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro.

Unieuro: le offerte sono le migliori in circolazione

I prezzi sono quasi gratis da Unieuro su un numero impressionante di prodotti, gli utenti possono addirittura pensare di acquistare i top di gamma del momento, riuscendo a tutti gli effetti a spendere molto meno del previsto. Osservando la campagna da vicino, infatti, notiamo prima di tutto la presenza del modello più desiderato degli ultimi tempi, il Galaxy S22, acquistabile con un esborso finale di soli 749 euro.

Coloro che invece vorranno cercare di spendere il minimo indispensabile, senza però abbandonare il mondo di Samsung, allora potranno decidere di acquistare uno a scelta tra Galaxy A33, in vendita a 289 euro, passando anche per il Galaxy A13, il cui prezzo finale è di 199 euro.

Non mancano pieni riferimenti anche ad altre categorie merceologiche, quali possono essere Xiaomi Mi TV P1, disponibile a 159 euro, oppure anche un notebook Apple MacBook Air M1, in vendita a 1049 euro, per finire con i prodotti di casa HP, i cui prezzi partono da 599 euro.