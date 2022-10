Dopo mesi di scaramucce legali, passi indietro e annunci, finalmente ora è ufficiale: Elon Musk ha completato l’acquisizione del social network Twitter per complessivi 44 miliardi di dollari.

Il nuovo proprietario della piattaforma, però, ha “festeggiato” in maniera insolita. Andiamo a scoprire insieme come.

Elon Musk ha ufficialmente acquisito Twitter

Musk come prima mossa dopo l’acquisto ha licenziato almeno quattro alti dirigenti. Si tratta di: Parag Agrawal, amministratore delegato di Twitter, Ned Segal, direttore finanziario, Vijaya Gadde, il massimo dirigente legale e politico, e Sean Edgett, il consigliere generale. A questi quattro, si sarebbe aggiunta Sarah Personette, responsabile Ufficio Clienti, anch’essa licenziata secondo “Insider”.

I top manager, inoltre, avrebbero ricevuto una lauta liquidazione per il licenziamento. Secondo “Insider”, infatti, Agrawal avrebbero ricevuto 38,7$ milioni, Segal 25,4 milioni$, Gadde 12,5 milioni$ e Personette 11,2 milioni$. Dopo aver completato questa “pulizia”, Musk ha twittato: “L’uccellino è libero“. Insomma, la rivoluzione del neo-proprietario è stata avviata, nonostante non si conosca ancora il progetto che intenderà attuare Musk.

A questo proposito, il “Washington Post” ha scritto che una delle intenzioni dell’imprenditore sarebbe quella di licenziare almeno il 75% dei dipendenti di Twitter. “Bloomberg”, però, ha evidenziato che questa notizia non sarebbe più fondata. Musk sembra suggerirà di modificare il modo in cui funziona la moderazione sulla piattaforma nonché di applicare alcune soluzioni per ridurre i costi ed aumentare le entrate. Non ci resta che attendere per scoprire la strategia che intende utilizzare Musk.