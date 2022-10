TIM distrugge Vodafone con 100 giga: ecco le nuove Wonder di ottobre

Ogni volta che si parla di nuove offerte, gli utenti si fiondano sui siti ufficiali delle rispettive aziende per scoprire di cosa si tratta. Le promozioni i mobili di questi mesi stanno catturando sempre di più l’attenzione del pubblico che vuole cambiare gestore talvolta anche senza ragione. Rispetto al passato, quando si sceglieva un provider telefonico e non lo si lasciava più, adesso la situazione è totalmente diversa. Le persone tendono a cambiare gestore per un non nulla, anche avendo una grande qualità. Ovviamente grava tantissimo la questione del prezzo, il quale molto spesso viene aumentato con delle rimodulazioni, soprattutto da quei gestori leader nel settore come lo sono ad esempio TIM e Vodafone.

Proprio nel caso del primo dei due, sembrerebbero esserci attualmente delle ottime soluzioni per portare dalla sua parte il pubblico. Le soluzioni che TIM mette a disposizione infatti sul suo sito ufficiale sono due, offerte molto simili tra loro che si differenziano per quanto riguarda quello che viene concesso al loro interno oltre che per il prezzo.

TIM lancia le sue migliori offerte per contrastare un mostro come Vodafone: ecco cosa includono al loro interno

Le due offerte migliori di TIM che trovate sul sito ufficiale prendono il nome di Wonder SIX e Wonder FIVE.

La prima delle due è quella più interessante che concede minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS e 100 giga di traffico dati in 5G. Il prezzo corrisponde a soli 9,99 € al mese per sempre.

La seconda offerta invece include al suo interno gli stessi contenuti per quanto riguarda voce e messaggi ma cambia per quanto riguarda Internet: ci sono 70 giga in 5G per un costo totale di 7,99 €.