Situata nel nord-ovest dell’Arabia Saudita, THE LINE è una città lineare che sarà costruita su un’impronta di soli 34 chilometri quadrati. La città intende infine ospitare oltre nove milioni di persone.

THE LINE non avrà strade, automobili e sarà ad emissioni 0, funzionando con il 100% di energia rinnovabile. La città è costruita per dare priorità alla salute e al benessere rispetto ai trasporti e alle infrastrutture.

La città sarà larga solo 200 metri ma lunga 170 chilometri e costruita a 500 metri sul livello del mare. All’interno ci sarà un clima ideale tutto l’anno e un treno ad alta velocità che offrirà ai residenti di andare dall’estremità ad un’altra in soli 20 minuti.

Accesso alla natura e qualità della vita

Il design offrirà un accesso immediato e ininterrotto alla natura attraverso i suoi diversi spazi aperti.

La città sarà a zero emissioni di carbonio, grazie all’eliminazione delle infrastrutture, delle automobili e delle strade. Opererà al 100% con energia rinnovabile, comprese le operazioni delle sue industrie. L’integrazione della natura e degli spazi aperti svolge un ruolo importante nella purificazione della qualità dell’aria.

Tutto il necessario per la vita quotidiana sarà accessibile in cinque minuti a piedi. I servizi automatizzati saranno alimentati dall’intelligenza artificiale. La riduzione dei pendolari creerà più tempo per il tempo libero. Non pagare spese come assicurazione auto, carburante e parcheggio significherà un reddito disponibile più elevato per i residenti, afferma NEOM.

Per garantire la creazione di spazi microclimatici, l’ambiente è stato progettato per consentire un equilibrio ottimale tra luce solare, ombra e ventilazione naturale. Inoltre, gli spazi verdi aperti in tutta la città miglioreranno il comfort per chi vive, lavora o visita la città.