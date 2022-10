Starlink, la società di Elon Musk, si sta già avvicinando alle velocità della banda larga. La versione Premium infatti supera già alcune delle migliori compagnie disponibili negli Stati Uniti, anche se ad un prezzo assurdo.

Ma nonostante questi sviluppi, ci sono ancora molte domande e variabili che devono essere prese in considerazione.

SpaceX ha anche lanciato di recente Starlink RV, un servizio pensato per gli utenti in movimento o che vivono in camper.

Finora, SpaceX ha lanciato oltre 3.000 satelliti Starlink e sono previsti nuovi lanci in futuro. Questi nuovi satelliti continueranno a coprire gli Stati Uniti continentali, il Canada e il Regno Unito. Per questo motivo, la NASA e SpaceX hanno raggiunto un accordo per evitare collisioni in orbita.

Sono attualmente in corso i preordini per questo nuovo servizio Internet satellitare, che promette di fornire velocità di banda larga fino a 300 Mbps a chiunque nel mondo, indipendentemente da dove si trovi. Che si tratti di una fattoria o di un remoto villaggio in Canada.

Quanto costa il servizio Premium

Secondo un rapporto di Ookla, la velocità media di download di Starlink è aumentata notevolmente tra il primo trimestre del 2021 e il 2022 sia negli Stati Uniti che in Canada. Si paral di un aumento del 38%, mentre le velocità in generale sono aumentate di quasi il 58% nello stesso periodo di tempo. Negli Stati Uniti, gli utenti Starlink possono navigare a circa 90,55 Mbps, mentre gli utenti canadesi dovrebbero vedere velocità vicine a 97,40 Mbps.

La società sta continuando a lanciare più satelliti e il servizio sta già raggiungendo più parti degli Stati Uniti continentali, del Canada e dell’Europa.

Starlink Premium è prevede un costo di 500 dollari al mese che offre velocità fino a 500 Mbps. Richiederà anche un’antenna che costa circa 2.500 dollari e un deposito di 500 per coloro che desiderano ricevere il dispostivo in breve tempo.